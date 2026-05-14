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BORG Kindberg

Schulmusical kommt an die Wiener Staatsoper

Steiermark
14.05.2026 08:00
Etwa 30 Schüler führen „Wenn der Wald geht“ in Wien auf
Etwa 30 Schüler führen „Wenn der Wald geht“ in Wien auf(Bild: FOTO PUNTIGAM, 8650 KINDBERG, Fototeam Puntigam)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Auszeichnung für das Musical „Wenn der Wald geht“ von Angelika Reitzer und Laura Winkler: Die Produktion des BORG Kindberg wurde zum „Wild & Schön Festival“ in Wien eingeladen. Am 26. Juni wird sie im Nest, der jungen Bühne der Wiener Staatsoper, gezeigt. 

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In einer voll digitalisierten Dystopie ist die Natur fast verschwunden. Junge „Soldiers“ schreiben für die Nutzer die Welt schön – bis eine von ihnen eine andere Welt wiederentdeckt und das System zu bröckeln beginnt. Mit „Wenn der Wald geht“ haben die Schülerinnen und Schüler des BORG Kindberg im Februar 2025 erstmals ein Musical uraufgeführt. Autorin Angelika Reitzer schreib das Libretto, Komponistin Laura Winkler die Musik.

Nun bekommt die Inszenierung von Regisseur Georg Schütky eine besondere Auszeichnung: Das Musical wurde zum „Wild & Schön Festival“ vom Nest, der Bühne für junges Publikum der Wiener Staatsoper, und Dschungel Wien eingeladen.

„Wenn der Wald geht“ kommt von Kindberg nach Wien
„Wenn der Wald geht“ kommt von Kindberg nach Wien(Bild: FOTO PUNTIGAM, 8650 KINDBERG, Fototeam Puntigam)

„Wir sind sehr stolz, dass wir dabei sein können“, sagt Direktor Juri Höfler. „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, auf einer Bühne der Staatsoper aufzutreten, und eine großartige Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, einen Einblick in so ein Haus zu erhalten.“ 15 (teils ehemalige) Schüler stehen auf der Bühne, weitere 15 spielen im Orchester. Das Stück wird auf etwa eine Stunde gekürzt und räumlich verkleinert. „Die Vorbereitungen laufen schon“, sagt Höfler – im Schulalltag eine Herausfordeurng.

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Musiktheater- und Tanzensembles aus ganz Österreich treten beim „Wild & Schön Festival“ auf. Schulproduktionen, aber auch andere junge Kollektive und freie Gruppen können teilnehmen, für die jungen Künstler gibt es außerdem verschiedene Workshops. Die Produktion aus dem Mürztal wird am 26. Juni um 10 Uhr aufgeführt – allerdings gibt es keine Tickets mehr. 

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