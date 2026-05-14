Schulmusical kommt an die Wiener Staatsoper

„Wir sind sehr stolz, dass wir dabei sein können“, sagt Direktor Juri Höfler. „Es ist natürlich etwas ganz Besonderes, auf einer Bühne der Staatsoper aufzutreten, und eine großartige Gelegenheit für die Schülerinnen und Schüler, einen Einblick in so ein Haus zu erhalten.“ 15 (teils ehemalige) Schüler stehen auf der Bühne, weitere 15 spielen im Orchester. Das Stück wird auf etwa eine Stunde gekürzt und räumlich verkleinert. „Die Vorbereitungen laufen schon“, sagt Höfler – im Schulalltag eine Herausfordeurng.