Neues Musical: Ein Rosegger in der digitalen Welt

Was für Peter Rosegger die Industrialisierung war, ist für Reitzer die Digitalisierung: „Ausgehend von einer nicht zu weit entfernten Zukunft, in der der Alltag digitalisiert ist und das Leben auf Screens und Apps stattfindet, wird die Welt flach“, erklärt sie am Rande der Proben in Kindberg. „Die Wurzeln des Waldes verschwinden dadurch. Der Wald ist eine Metapher für die alte Welt.“ In dieser neuen Welt schreiben junge Soldaten in einer Anstalt die Welt schön – bis eine den Wald entdeckt und abhaut.