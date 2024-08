„Olympia in Los Angeles ist eines meiner Ziele“

„Meinen letzten Siebenkampf habe ich im Mai beim Hypomeeting in Götzis bestritten“, sagt Chiara Schuler. „Obwohl das nur dreieinhalb Monate her ist, fühlt es sich für mich fast wie ein ganzes Jahr an.“ Dementsprechend groß ist bei der 23-Jährigen die Freude, dass sie am Donnerstag mit Trainerin Ruth Laninschegg am Donnerstag von München ins polnische Danzing fliegen und von dort weiter nach Naklo nad Notecią fahren kann, wo am Wochenende die dritte Auflage des Wiesław Czapiewski Memorial-Meetings steigt. „Ich freue mich richtig auf den Wettkampf in Polen“, gesteht „Kiki“. „Ich bin eine Athletin, die es mag, mehrere Siebenkämpfe im Jahr zu absolvieren. Heuer habe ich bisher nur einen beendet – das ist für mich doch wenig. Darum war es mir wichtig, dass ich noch einen Mehrkampf machen kann.“