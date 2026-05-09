Emotionaler Abschied! „Das ging mir sehr nahe“

Das 3:0 war der ideale Heim-Abtritt für den Pro-Lizenz-Coach, der seit September 2023 bei den Mostviertlern ist, sie diese Saison zum Vize-Winterkönig und dann Teilzeit-Leader formte. „Der Patrick hat sich das erarbeitet, dass er jetzt am Markt begehrt ist. Er steht vor dem nächsten Schritt – und jeder vergönnt ihm das“, so Sportchef Thomas Gebauer. Welche Anforderungen gibt es an den Nachfolger? „Wir wollen ähnlich bleiben, den österreichischen, jungen und dynamischen Weg weitergehen und auf dem, was Patrick hinterlässt, aufbauen.“ Bis zum Vorbereitungsstart rund um den 15. Juni soll der „Neue“ da sein.