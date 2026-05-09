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Amstetten-Coach Enengl

Emotionaler Abschied! „Das ging mir sehr nahe“

2. Liga
09.05.2026 12:43
Riesenjubel in Amstetten bei den Torschützen Wimmer, Steiger und Co.
Riesenjubel in Amstetten bei den Torschützen Wimmer, Steiger und Co.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christian Mayerhofer

Bewegender Fußballabend in Amstetten! Erst wurde vor dem letzten Saison-Heimspiel gegen Klagenfurt Trainer Patrick Enengl und sechs Spieler verabschiedet, dann feierte man dank Treffer von Steiger, Wimmer und Köchl einen 3:0-Sieg. In der letzten Runde geht es am Donnerstag zu Titelfavorit Lustenau.

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Von der Klubspitze gab’s ein Foto samt Dankes-Worte, von den Rängen viel Applaus – so wurde SKU-Trainer Patrick Enengl am Freitag vor dem Zweitliga-Heimduell gegen Klagenfurt (wie die Spieler Conateh, Grubhofer, Würdinger, Davies, Scharfetter und Neudhart) verabschiedet. „Das war emotional, ist mir sehr nahe gegangen“, fand der 32-Jährige beim „Krone“-Besuch. „Schön, dass meine Mannschaft stark gespielt und gewonnen hat.“

Sportchef Gebauer, der Vorstand um Baumgartner, Vetter und Bernhard Reikersdorfer (v. li.) ...
Sportchef Gebauer, der Vorstand um Baumgartner, Vetter und Bernhard Reikersdorfer (v. li.) dankten Enengl (Mi.).(Bild: GEPA)

Das 3:0 war der ideale Heim-Abtritt für den Pro-Lizenz-Coach, der seit September 2023 bei den Mostviertlern ist, sie diese Saison zum Vize-Winterkönig und dann Teilzeit-Leader formte. „Der Patrick hat sich das erarbeitet, dass er jetzt am Markt begehrt ist. Er steht vor dem nächsten Schritt – und jeder vergönnt ihm das“, so Sportchef Thomas Gebauer. Welche Anforderungen gibt es an den Nachfolger? „Wir wollen ähnlich bleiben, den österreichischen, jungen und dynamischen Weg weitergehen und auf dem, was Patrick hinterlässt, aufbauen.“ Bis zum Vorbereitungsstart rund um den 15. Juni soll der „Neue“ da sein.

Bomber Peham gab Autogramme.
Bomber Peham gab Autogramme.(Bild: Christian Mayerhofer)

Auch für Liga-Toptorschütze David Peham, der gelbgesperrt war, vor dem Spiel gut gelaunt Autogramme gab, stand fest: „Wir wissen, wie das Fußballgeschäft läuft. Patrick ist ein motivierter, akribischer und dynamischer Trainer. Es war klar, dass er früher oder später den nächsten Schritt gehen will. Jetzt möchten wir ihm noch einen siegreichen Abschied schenken – dann können wir alle stolz sein.“

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