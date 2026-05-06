Deutsche verstiegen sich: Von Polizeiheli gerettet

Eine Tour auf die Soldatenköpfe (1765 m) bei Reutte wäre einem deutschen Wanderduo am Mittwoch fast zum Verhängnis geworden. Die beiden verstiegen sich und mussten einen Notruf absetzen.
Gegen 16 Uhr befanden sich der 74-Jährige und seine 56-jährige Begleiterin im Abstieg von den Soldatenköpfen oberhalb des Plansees in den Ammergauer Alpen. Dabei kamen sie vom markierten Wanderweg ab und gerieten in der Folge in unwegsames Gelände.
Aussichtslose Lage – Notruf abgesetzt
Ungefähr 150 Höhenmeter unterhalb der Soldatenköpfe schien dem Duo dann die Lage aussichtslos. Die 56-Jährige schlug daher Alarm.
Bei Überflug lokalisiert
Die Bergrettung Reutte rückte aus und forderte den Polizeihubschrauber Libelle Tirol an. Die Crew konnte die Deutschen im Zuge eines Überflugs lokalisieren. In der Folge rettete sie das Duo am Tau aus dessen Notlage.
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