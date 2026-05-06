„Grenzenlos“-Clubbing überwindet Grenzen

Bei der Inklusionsparty am 8. Mai in Krems für Menschen mit und ohne Behinderung werden auch zwei Jubiläen gefeiert. Ab 17.30 Uhr geht es los.
Beim größten Inklusionsclubbing Niederösterreichs gilt es am 8. Mai gleich zwei Jubiläen gebührend zu feiern: zehn Jahre „Special Needs Krems-Wachau“ und fünf Jahre „Grenzenlos“. Dabei lädt der Inklusionssportverein mit der Eventstage Krems zum Fest des Miteinanders – an diesem Abend heißt es gemeinsam feiern, damit Grenzen überwinden und Berührungsängste abbauen. Los geht es um 17.30 Uhr, der Eintritt ist kostenlos.
Miteinander großes Fest feiern
„Inklusion ist die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Bildung, Arbeitsmarkt, Sport und Gesellschaft – und am 8. Mai bereits zum fünften Mal beim Feiern. Menschen mit und ohne Behinderung werden gemeinsam wieder einen tollen Abend verbringen“, so „Special Needs Krems-Wachau“- Obmann Hans-Peter Pressler. Einen Partyaufruf starten auch die beiden Eventstage-Geschäftsführer Benjamin und Lukas Aigner: „Feiern wir miteinander das größte Inklusionsfest für Menschen mit und ohne Behinderung.“ Für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister stellt das Fest Menschen mit Behinderung dorthin, wo sie hingehören: in die Mitte der Gesellschaft!
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