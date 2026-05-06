„Grenzenlos“-Clubbing überwindet Grenzen

Miteinander großes Fest feiern

„Inklusion ist die gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung an Bildung, Arbeitsmarkt, Sport und Gesellschaft – und am 8. Mai bereits zum fünften Mal beim Feiern. Menschen mit und ohne Behinderung werden gemeinsam wieder einen tollen Abend verbringen“, so „Special Needs Krems-Wachau“- Obmann Hans-Peter Pressler. Einen Partyaufruf starten auch die beiden Eventstage-Geschäftsführer Benjamin und Lukas Aigner: „Feiern wir miteinander das größte Inklusionsfest für Menschen mit und ohne Behinderung.“ Für Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister stellt das Fest Menschen mit Behinderung dorthin, wo sie hingehören: in die Mitte der Gesellschaft!