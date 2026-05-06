Aufschrei im Dorf: „Massiver Eingriff in Eigentum“

Vorgaben bei Größe des Umbaus

Daher wurden die Erdgeschoße – auch jene von privaten Eigentümern – ins Visier genommen. Sie hätten eine „Standortgunst“ und müssen gewerblichen Zwecken vorbehalten sein. Eine bestehende Wohnung darf weiter genutzt werden, aber: Bauvorhaben dürfen den Bestand nur um 20 Prozent bzw. maximal 300 m³ vergrößern. Wie sieht das Land Tirol diesen gravierenden Eingriff? Der Schritt wird begrüßt – „und in der Raumordnung ist grundsätzlich eine Einschränkung der Privatautonomie gegeben“, heißt es aus der Abteilung.