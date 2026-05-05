Latein bleibt zweitbeliebteste Fremdsprache

In Französisch wagen sich 135 Maturanten an die Prüfung, beliebter ist Italienisch mit 202 Prüflingen, Spanisch kommt auf 107. Spannend gerade im Hinblick auf die Debatte um Stundenkürzungen sind die Zahlen zur Latein-Matura: An 39 steirischen AHS-Standorten treten 262 Schüler an, was Latein zur zweitbeliebtesten Fremdsprache nach Englisch (3215) macht. Nur zwei Gymnasiasten wagen die Altgriechisch-Matura. In den gesetzlich anerkannten Minderheitensprachen Ungarisch, Kroatisch und Slowenisch legt niemand eine Prüfung ab.