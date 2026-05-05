Latein bleibt zweitbeliebteste Fremdsprache

Für etwa 5300 steirische Schüler startet mit der Deutsch-Prüfung am Dienstag die Matura. Welche Fächer haben sie ausgewählt? Latein ist trotz politischer Debatte nach Englisch die zweitbeliebteste Fremdsprache, zwei Schüler treten sogar in Altgriechisch an.
Bei der Matura haben die jungen Steirer die Wahl: In welchen Fächern treten sie schriftlich an? 5518 Prüfungsbögen wurden für Mathematik beim Bildungsministerium in die Steiermark bestellt, davon 2348 an Berufsbildenden höheren Schulen und 2762 an AHS. Der Rest sind Berufsreifeprüfungen, also Lehre mit Matura. Im anderen Pflichtfach Deutsch sind es 5580.
In Französisch wagen sich 135 Maturanten an die Prüfung, beliebter ist Italienisch mit 202 Prüflingen, Spanisch kommt auf 107. Spannend gerade im Hinblick auf die Debatte um Stundenkürzungen sind die Zahlen zur Latein-Matura: An 39 steirischen AHS-Standorten treten 262 Schüler an, was Latein zur zweitbeliebtesten Fremdsprache nach Englisch (3215) macht. Nur zwei Gymnasiasten wagen die Altgriechisch-Matura. In den gesetzlich anerkannten Minderheitensprachen Ungarisch, Kroatisch und Slowenisch legt niemand eine Prüfung ab.
Junge Frauen treten eher an
Mehr junge Frauen als junge Männer treten heuer voraussichtlich zur Matura an. Das zeigen Zahlen der steirischen Bildungsdirektion: 3031 Mädchen in den Abschlussklassen stehen 2279 Burschen gegenüber. „Die Matura ist ein bedeutender Meilenstein auf ihrem Bildungsweg“, sagt Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. „Ich wünsche allen viel Erfolg.“
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