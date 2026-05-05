Rot-grüne Kritik an ÖVP: „Abkupfern ist zu wenig“

„Er verwechselt Abschreiben mit Arbeit.“ Nicht lange auf sich warten ließ die rot-grüne Reaktion auf den Vorstoß des St. Pöltner ÖVP-Vizebürgermeisters Florian Krumböck. Wie berichtet, war dieser mit einem Transparenz-Paket vorgeprescht. Konkret erklärte Krumböck, Anträge zur Wiedereinführung der aus Kostengründen stillgelegten Liveübertragung der Gemeinderatssitzung und zur Errichtung einer Datenbank zum Nachlesen von Beschlüssen vorbereitet zu haben. Es dürfe keine „Rathauspflicht für St. Pöltner geben“, unterstrich der Vizebürgermeister.