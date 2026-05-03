Wo man am Badeteich auf Wolke 7 schweben kann

Mediterranes Flair

„Interesse hatten wir bereits, als wir vor vier Jahren mit unserer Wolke 7 begonnen haben“, erklärt Budin, der mit seinem Geschäftspartner jetzt die Eventgastronomie am Badeteich schrittweise erweitern will. Schon in der ersten Saison soll das Areal mit Palmen mediterranes Flair erhalten.