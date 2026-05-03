Wo man am Badeteich auf Wolke 7 schweben kann

Beach-Club-Betreiber wollen dem traditionellen Sommerparadies in Oberwaltersdorf eine neue „Urlaubsfeeling-Stimmung“ verpassen
Mehr als vier Jahrzehnte lang hat der Badeteich in Oberwaltersdorf, Bezirk Baden, im Sommer Sonnenanbeter und Wasser-Fans angezogen. „Doch seit das langjährige Personal im Ruhestand ist, war es schwierig, geeignete Nachfolger zu finden“, weiß Bürgermeisterin Natascha Matousek.
Paradies vor der Haustür
Jetzt hat die Suche aber ein Ende. Denn Dibran Kodra und Andreas Budin, die Betreiber des unmittelbar angrenzenden Beach Clubs „Wolke 7“, haben sich dazu entschlossen, den Gemeindeteich zu pachten und das gesamte Areal zu einem wahren Urlaubsparadies vor der Haustür zu machen.
Mediterranes Flair
„Interesse hatten wir bereits, als wir vor vier Jahren mit unserer Wolke 7 begonnen haben“, erklärt Budin, der mit seinem Geschäftspartner jetzt die Eventgastronomie am Badeteich schrittweise erweitern will. Schon in der ersten Saison soll das Areal mit Palmen mediterranes Flair erhalten.
Top-Wasserqualität
Der Teich, der aus sieben natürlichen Quellen gespeist wird, weist ausgezeichnete Wasserqualität auf. Die Eintrittspreise bleiben gleich, der Saisonkartenverkauf läuft bereits. Auch die Schwimmbewerbe der Schulen können wie gewohnt gratis ausgetragen werden.
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