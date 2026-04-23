Nach einem Jahr hat Mariazell neuen Bürgermeister

Die Gemeinderatswahl 2025 brauchte in Mariazell einen Umbruch: Die ÖVP unter Bürgermeister Helmut Schweighofer verlor dramatisch an Zustimmung, es bildete sich in den Wochen nach dem Urnengang eine Dreierkoalition mit der neuen Liste A-Z, der SPÖ und der FPÖ. Helmut Schweiger von der Bürgerliste (zuvor bei der ÖVP) wurde neuer Bürgermeister, zur Halbzeit der fünfjährigen Periode sollte ihn Fabian Fluch von der SPÖ ablösen.