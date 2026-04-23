Nach einem Jahr hat Mariazell neuen Bürgermeister

Nach nur einem Jahr hat Mariazell einen neuen Bürgermeister: Fabian Fluch von der SPÖ wurde Mittwochabend ins Amt gewählt. Er folgt auf Helmut Schweiger, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist.
Die Gemeinderatswahl 2025 brauchte in Mariazell einen Umbruch: Die ÖVP unter Bürgermeister Helmut Schweighofer verlor dramatisch an Zustimmung, es bildete sich in den Wochen nach dem Urnengang eine Dreierkoalition mit der neuen Liste A-Z, der SPÖ und der FPÖ. Helmut Schweiger von der Bürgerliste (zuvor bei der ÖVP) wurde neuer Bürgermeister, zur Halbzeit der fünfjährigen Periode sollte ihn Fabian Fluch von der SPÖ ablösen.
Aus gesundheitlichen Gründen musste Schweiger sich nun aber aus der Kommunalpolitik zurückziehen, Fabian Fluch übernahm das Amt daher früher als gedacht. Am Mittwochabend fand die Gemeinderatssitzung statt: Fluch erhielt 14 von 20 Stimmen und wurde offiziell angelobt. „Ich übernehme das Amt mit großer Demut – mit ruhiger Hand, klarer Linie und Bürgernahe“, betont er.
Verwurzelt im Ortsteil Gußwerk, will der Vater von zwei Kindern und Betriebsrat bei den Bundesforsten Schwerpunkte bei der Investition in Kinderbildung und familienfreundliche Infrastruktur, Stärkung der Primärversorgung, Unterstützung der Vereine und Einsatzorganisationen und „ein würdiges Umfeld für die ältere Generation“ setzen. Die Aufgabe ist angesichts der angespannten finanziellen Lage in Mariazell keine einfache.
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