Was ein Lauf-Test bringt und warum er wichtig ist!

Bevor es heuer beim 1. Wörthersee-Marathon am 27. September ernst wird, beginnt der Weg für viele nicht auf der Laufstrecke, sondern im Labor. Auch „Krone“-Marketinglady Jana Kruse wollte es genau wissen – und ließ sich im Athletikzentrum im Grazer Sportpark einer umfassenden Leistungs- und Bewegungsdiagnostik unterziehen. Janas Ziel: sicher trainieren, effizient besser werden und Verletzungen vermeiden.