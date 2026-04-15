Panthers ziehen sich aus Superliga zurück

Die Panthers Fürstenfeld verzichten in der kommenden Saison auf ein Antreten in der Basketball Superliga der Männer.
Wie die Liga am Mittwoch bekannt gab, zog das Tabellenschlusslicht seinen Lizenzantrag zurück und startet 2026/27 in der Landesliga.
Der Meister von 2008 führte „sportliche und wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre“ ins Treffen. Zudem hätten umfangreiche Infrastruktur-Investitionen den zukünftigen Superliga-Spielbetrieb „erheblich“ belastet.
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