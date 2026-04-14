Eigenbau mit Meister-DNA und Titelhunger

Ein weiterer Grund für den großen Erfolg der Oberwarter in den vergangenen Jahren ist der Zusammenhalt. „Bei uns fühlt es sich oft so an, als würde man sich mit Freunden zum Basketballspielen treffen. Das ist es, was uns auszeichnet.“ Und auch für die Play-offs hat der 25-Jährige einiges vor. Das erste Spiel gegen Gmunden am kommenden Sonntag soll der Startschuss sein, für die Mission Back-to-back-to-back-Champion. „Wir konnten in den letzten beiden Jahren den Titel holen. Solche Erfolge motivieren enorm, auch die kommenden Wochen alles reinzuhauen“, weiß er. Jona Knessl ist der beste Beweis, dass man in Oberwart nicht nur Spieler formt – sondern auch Meister. Und das Eigengewächs ist hungrig auf mehr. „Spiele gewinnen macht Spaß. Titel feiern noch viel mehr.“