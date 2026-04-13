Herzog: „Sind sang- und klanglos heimgefahren“

Die anstehende WM in Amerika war am Montag bei „Sport und Talk im Hangar 7“ auf ServusTV großes Thema. ÖFB-Legende Andreas Herzog warnte dabei vor zu hohen Erwartungen an David Alaba und Co. und erinnerte dabei an ein „sang- und klangloses“ Ausscheiden ...
Die Siege bei den Testspielen gegen Ghana und Südkorea seien „ein guter Start“ ins Länderspieljahr gewesen, „aber WM-Spiele sind dann schon ganz was anderes“, so Herzog. Er erinnerte an die Weltmeisterschaft 1990, als er selbst als Spieler dabei war.
Da habe man in der Vorbereitung gute Ergebnisse erzielt – unter anderem ein Unentschieden gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien – und sei mit großen Erwartungen zum Endturnier gefahren. „Wir sind dann nach der Gruppenphase sang- und klanglos heimgefahren.“
„Krone“-Show am Mittwoch
Andreas Herzog ist am Mittwoch übrigens bei der „Krone“-Show gemeinsam mit Toni Polster zu Gast – da sind verbale Schmankerl garantiert. HIER gibt es Tickets für die Show!
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