Steiermark im Zentrum der wichtigsten Rundfahrt

Sportlich hat die Tour mit ihren fünf Etappenorten auch einige Top-Fahrer zu bieten: 22 Rennställe (mit je sechs Fahrern), darunter auch sechs WorldTeams, wie das UAE Team Emirates um Vorjahressieger Isaac del Toro, werden an den Start gehen. Auch das Conti-Team von WSA Graz mit Teamchef Christoph Resl: „Es ist ein Traum, dass wir in Graz starten – wie 2017. Auch die heurige Etappe wird ein großes Radfest.“