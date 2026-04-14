„Jetzt schießt die Angst ein, alles zu verlieren!“

Viertelfinal-Rückspiele in der Champions League! „Krone“-Kolumnist Andreas Herzog erwartet ein großes Spiel in München, sieht die Bayern gegen Real als Favorit. Während Arsenal und Paris SG souverän aufsteigen werden, traut er dem FC Barcelona bei Atletico Madrid die Aufholjagd zu.
Ein offensiver Schlagabtausch, schnelles Hin- und Her, mit hoher Intensität – das Hinspiel in Madrid war ein Genuss zum Zuschauen. Ähnliches erwarte ich auch morgen beim Rückspiel in München, das wird ein Fest für alle Fußball-Fans. Mit zwei völlig unterschiedlichen Spielanlagen: Auf der einen Seite die Bayern, mit viel Ballbesitz, der totalen Kontrolle. Auf der anderen Real, das mit den schnellen Mbappe und Vinicius über Umschaltmomente jederzeit Tore erzielen kann.
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