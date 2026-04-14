„Jetzt schießt die Angst ein, alles zu verlieren!“

Ein offensiver Schlagabtausch, schnelles Hin- und Her, mit hoher Intensität – das Hinspiel in Madrid war ein Genuss zum Zuschauen. Ähnliches erwarte ich auch morgen beim Rückspiel in München, das wird ein Fest für alle Fußball-Fans. Mit zwei völlig unterschiedlichen Spielanlagen: Auf der einen Seite die Bayern, mit viel Ballbesitz, der totalen Kontrolle. Auf der anderen Real, das mit den schnellen Mbappe und Vinicius über Umschaltmomente jederzeit Tore erzielen kann.