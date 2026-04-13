Wirtschaftsgebäude brannte vollständig nieder

Um exakt 4.47 Uhr wurden die Feuerwehren Penzendorf und Hartberg zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes alarmiert. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Hofes und der damit verbunden schwierigen Wasserversorgung wurde auch noch die Feuerwehr Pöllau mit ihrem Tankwagen nachalarmiert. Insgesamt standen 40 Feuerwehrleute im Einsatz. „Als wir eingetroffen sind, ist das Gebäude allerdings schon in Vollbrand gestanden. Wir haben dann nur noch versucht, Schlimmeres zu verhindern“, schilderte Lukas Dornhofer von der Feuerwehr Hartberg der „Krone“.