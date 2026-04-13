Wirtschaftsgebäude brannte vollständig nieder

Frühmorgens heulten am Montag in Penzendorf (Bezirk Hartberg) die Sirenen: In einem Wirtschaftsgebäude war Feuer ausgebrochen. 40 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren kämpften gegen die Flammen an.
Um exakt 4.47 Uhr wurden die Feuerwehren Penzendorf und Hartberg zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes alarmiert. Aufgrund der Abgeschiedenheit des Hofes und der damit verbunden schwierigen Wasserversorgung wurde auch noch die Feuerwehr Pöllau mit ihrem Tankwagen nachalarmiert. Insgesamt standen 40 Feuerwehrleute im Einsatz. „Als wir eingetroffen sind, ist das Gebäude allerdings schon in Vollbrand gestanden. Wir haben dann nur noch versucht, Schlimmeres zu verhindern“, schilderte Lukas Dornhofer von der Feuerwehr Hartberg der „Krone“.
Ein Übergreifen der Flammen auf den nahen und aktuell ausgetrockneten Wald, konnte zum Glück auch verhindert werden. Für das Gebäude gab es allerdings keine Rettung mehr, es brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Ursachen zur Brandermittlung laufen. Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen keine zu Schaden.
Für die Feuerwehr Hartberg war es überhaupt eine kurze Nacht: Am Sonntag um 22 Uhr wurde sie zu einem Garagenbrand alarmiert. Die Flammen waren schnell unter Kontrolle, verletzt wurde auch hier niemand.
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