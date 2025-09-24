Seifriedsberger hört nach 13 Jahren auf!

„Nicht mehr 100 Prozent“

Dass jetzt dennoch Schluss ist, hat unter anderem mit der Entwicklung des Sports zu tun. „Neue Regeln, technische Veränderungen und höhere Ansprüche“ hätten ihr „extrem viel“ abverlangt, auch die Bereitschaft sich ständig neuen Entwicklungen anzupassen. Während der Vorbereitung auf die Olympiasaison habe sie aber gemerkt, „dass es mir extrem viel abverlangt und ich nicht mehr 100 Prozent geben kann wie in den vergangenen Jahren. Wenn Mut und Vertrauen an der Schanze fehlen, dann ist man auch nicht erfolgreich. Ich habe mich daher in den vergangenen Wochen bewusst zurückgenommen und in dieser Zeit intensiv über meine Zukunft nachgedacht. Die Entscheidung, meine Karriere zu beenden, ist dabei nicht von heute auf morgen gefallen, sondern über einen längeren Zeitraum in mir gereift“.