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„Kopfgeld“ ausgesetzt

Schock! Zuseher warf Baumstumpf vor Rallye-Auto

Motorsport
10.04.2026 22:35
Daniel Mayer musste nach dem „Angriff“ eines Zusehers den Citroen Rally2 verreißen, blieb zum ...
Daniel Mayer musste nach dem „Angriff“ eines Zusehers den Citroen Rally2 verreißen, blieb zum Glück auf der Strecke.(Bild: Harald Illmer)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Am ersten Tag der 48. Lavanttal-Rallye gab‘s auf der Sonderprüfung Arlinggraben gleich einen Schreckmoment – inklusive Abbruch der Prüfung. Ein Zuseher warf ein massives Holzstück auf die Straße – just in dem Moment, als sich der Citroen von Daniel Mayer und Gerald Winter mit über 100 km/h näherte . . .

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Scharfkantige Steine auf der Sonderprüfung im Arlinggraben machten den Piloten bei der 48. Lavanttal-Rallye am Freitag zu schaffen. Auch die Top-Fahrer Simon Wagner und Michael Lengauer kämpften mehrfach mit Reifenschäden. Nutznießer war Routinier Hermann Neubauer, der dadurch plötzlich nur mit 3,9 Sekunden Rückstand als erster Verfolger von Serien-Staatsmeister Wagner in den Samstag geht.

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