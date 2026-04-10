Schock! Zuseher warf Baumstumpf vor Rallye-Auto

Am ersten Tag der 48. Lavanttal-Rallye gab‘s auf der Sonderprüfung Arlinggraben gleich einen Schreckmoment – inklusive Abbruch der Prüfung. Ein Zuseher warf ein massives Holzstück auf die Straße – just in dem Moment, als sich der Citroen von Daniel Mayer und Gerald Winter mit über 100 km/h näherte . . .
Scharfkantige Steine auf der Sonderprüfung im Arlinggraben machten den Piloten bei der 48. Lavanttal-Rallye am Freitag zu schaffen. Auch die Top-Fahrer Simon Wagner und Michael Lengauer kämpften mehrfach mit Reifenschäden. Nutznießer war Routinier Hermann Neubauer, der dadurch plötzlich nur mit 3,9 Sekunden Rückstand als erster Verfolger von Serien-Staatsmeister Wagner in den Samstag geht.
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