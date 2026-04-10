Schock! Zuseher warf Baumstumpf vor Rallye-Auto

Am ersten Tag der 48. Lavanttal-Rallye gab‘s auf der Sonderprüfung Arlinggraben gleich einen Schreckmoment – inklusive Abbruch der Prüfung. Ein Zuseher warf ein massives Holzstück auf die Straße – just in dem Moment, als sich der Citroen von Daniel Mayer und Gerald Winter mit über 100 km/h näherte . . .