Meistertitel mit den 99ers – und dann ist Schluss?

Ein Lachen, eine Befreiung. Erleichtert skatete 99ers-Kapitän Korbinian Holzer in Graz-Liebenau übers Eis. Der Eishockey-Crack ist nach seiner Lungenentzündung retour, bekam von den Ärzten rechtzeitig zur Finalserie gegen Pustertal grünes Licht. Nun kann sich der Ex-NHL-Crack endlich mit einem Titel krönen. Zum ersten und vielleicht letzten Mal?