Meistertitel mit den 99ers – und dann ist Schluss?

Ein Lachen, eine Befreiung. Erleichtert skatete 99ers-Kapitän Korbinian Holzer in Graz-Liebenau übers Eis. Der Eishockey-Crack ist nach seiner Lungenentzündung retour, bekam von den Ärzten rechtzeitig zur Finalserie gegen Pustertal grünes Licht. Nun kann sich der Ex-NHL-Crack endlich mit einem Titel krönen. Zum ersten und vielleicht letzten Mal?
Die letzten Tage waren nicht leicht für Korbinian Holzer. Der 99ers-Kapitän, mit seinen 1,90 Metern und knapp 100 Kilogramm ein gestandener Mann, hatte ordentlich mit sich zu kämpfen. Eine starke Lungenentzündung legte den Deutschen flach. Eishockey? Verboten!
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