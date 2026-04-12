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Beide wurden angezeigt

Zwei betrunkene Zweiradfahrer aus Verkehr gezogen

Oberösterreich
12.04.2026 15:00
Der erste Lenker war schon um 17.15 Uhr sternhageldicht (Symbolbild)
Der erste Lenker war schon um 17.15 Uhr sternhageldicht (Symbolbild)(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht einer, sondern gleich zwei betrunkene Zweiradlenker hatten in der Nacht auf Sonntag Begegnungen mit der Polizei. Einer war mit seinem Motorrad gestürzt und hatte keinen Schein, der andere stürzte beim Versuch, vor den Beamten abzusteigen, von seinem Fahrrad. Beide Lenker war ungarische Staatsbürger.

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Schon gegen 17.15 Uhr fiel Polizeibeamten in der Welser Dragonerstraße ein Fahrradfahrer auf, da er offensichtlich betrunken war. Als sie ihn kontrollieren wollten, nahm er die Uniformierten erst nicht wahr. Als er dann aber doch von seinem Fahrrad steigen wollte, stürzte er damit um. Ein Alkotest bei dem Ungarn (52) zeigte 1,54 Promille an. Er wurde angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.

Mit Motorrad gestürzt
Wenig später, um 17.50 Uhr, stürzte ein 49-jähriger Ungar im Gemeindegebiet von Langenstein mit seinem Motorrad. Die Ursache war unklar, doch zwei Fakten stellten sich schnell heraus: Der Langensteiner hatte einerseits 0,58 Promille Alkohol im Blut, und andererseits keinen Motorradführerschein. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Er wird angezeigt.

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