Zwei betrunkene Zweiradfahrer aus Verkehr gezogen

Schon gegen 17.15 Uhr fiel Polizeibeamten in der Welser Dragonerstraße ein Fahrradfahrer auf, da er offensichtlich betrunken war. Als sie ihn kontrollieren wollten, nahm er die Uniformierten erst nicht wahr. Als er dann aber doch von seinem Fahrrad steigen wollte, stürzte er damit um. Ein Alkotest bei dem Ungarn (52) zeigte 1,54 Promille an. Er wurde angezeigt und die Weiterfahrt untersagt.