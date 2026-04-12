Rallye-Staatsmeister warnt vor „Österreich-Blase“

Nach Platz drei bei Lavanttal-Rallye wartet auf den 21-jährigen Maxi Lichtenegger EM-Luft in Spanien. Sein „Vorgänger“ Achim Mörtl hofft, dass er nicht in Österreich hängen bleibt.
Ein Versprechen für die Zukunft ist Rallye-Talent Maxi Lichtenegger. Mit Platz drei bei der Lavanttal-Rallye unterstrich der 21-Jährige aus St. Andrä seine Zukunftsambitionen. „Langfristig sehe ich mich schon international“, betont Maxi, der ja fürs BRR-Team von Raimund Baumschlager einen Rally3-Renault fährt.
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