Rallye-Staatsmeister warnt vor „Österreich-Blase“

Ein Versprechen für die Zukunft ist Rallye-Talent Maxi Lichtenegger. Mit Platz drei bei der Lavanttal-Rallye unterstrich der 21-Jährige aus St. Andrä seine Zukunftsambitionen. „Langfristig sehe ich mich schon international“, betont Maxi, der ja fürs BRR-Team von Raimund Baumschlager einen Rally3-Renault fährt.