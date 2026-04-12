Jedes zweite Rechenbeispiel blieb leider ungelöst

Einem Eishändler wurde vom AMS in Linz verboten, Jobanwärtern leichte Rechenaufgaben zu stellen, um deren Kompetenz zu testen. Bei aktuellen Testkäufen des Landes OÖ gaben Verkäufer verbotenerweise Alkohol und Zigaretten an Teenager ab, weil sie mit dem Geburtsjahr das Alter falsch berechnet hatten.