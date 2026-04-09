„Feuerzeuge am Feld hätten für Trafik gereicht“

Attila Sekerlioglu lobt seinen kleinen Bruder und St.Pölten-Coach Cem, der gegen Austria Lustenau am Freitagabend einen Riesen-Schritt in Richtung 2.Liga-Titel machen könnte. Mit der Austria feierte der 61-Jährige einige Titel, in Schottland wurde „Dino“ zum absoluten Fan-Liebling.
„Cem macht das gut, ist auf dem richtigen Weg. Ich bin zufrieden mit ihm“, grinst Attila Sekerlioglu. Der kleine Bruder und SKN-Coach hat bei den Heimspielen seines Tabellenführers in Liga zwei regelmäßig den großen als Edelfan auf den Rängen sitzen. Beim am Freitag (20.30) möglichen Riesen-Titelschritt in Lustenau muss der Ältere, der selbst einst auf Leihe an der Traisen kickte, allerdings arbeitsbedingt auslassen. Dafür ist Attila, wo auch sonst, am Sonntag beim Wiener Derby am Verteilerkreis zu finden.
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