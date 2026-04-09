„Feuerzeuge am Feld hätten für Trafik gereicht“

„Cem macht das gut, ist auf dem richtigen Weg. Ich bin zufrieden mit ihm“, grinst Attila Sekerlioglu. Der kleine Bruder und SKN-Coach hat bei den Heimspielen seines Tabellenführers in Liga zwei regelmäßig den großen als Edelfan auf den Rängen sitzen. Beim am Freitag (20.30) möglichen Riesen-Titelschritt in Lustenau muss der Ältere, der selbst einst auf Leihe an der Traisen kickte, allerdings arbeitsbedingt auslassen. Dafür ist Attila, wo auch sonst, am Sonntag beim Wiener Derby am Verteilerkreis zu finden.