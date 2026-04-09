Zoff im Netz: Trainer legt sich mit Zell-Fan an

Mit „verrückter alter Mann“ und „respektlos“ wählte der 51-jährige Slowake jedoch nicht die nettesten Worte. „Mit meiner Mannschaft habe ich ausgemacht, dass wir ihm schreiben werden, wenn wir ins Finale einziehen. Es war eher ein Spaß“, legitimierte der Cheftrainer, der sich provoziert sah, jedoch keine Person direkt beleidigen wollte. „Wenn dem so ist, dann tut es mir leid“, meinte Skokan im Nachhinein.