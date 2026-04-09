Zoff im Netz: Trainer legt sich mit Zell-Fan an

Grödens Headcoach Marcel Skokan ließ seinen Emotionen nach dem Final-Einzug gegen Zell am See in der Alps Hockey League freien Lauf. Der Slowake jubelte nicht nur auf der Trainerbank, sondern legte auch in den Sozialen Netzwerken nach und nahm dabei besonders einen Eisbären-Fan ins Visier. Warum? Das verriet er der „Krone“.
Eigentlich könnte es den Verantwortlichen des HC Gröden egal sein, was im Internet geschrieben wird. Mit dem 4:2-Seriensieg gegen Meister Zell am See wurden die Pinzgauer nicht nur eindrucksvoll entthront, sorgte man zusätzlich auch für die wohl dickste Überraschung der Saison in der Alps Hockey League.
Die Südtiroler zeigten dabei wie schon gegen die RB Juniors starkes Eishockey und sollen dabei ausgerechnet von den Eisbären-Fans motiviert worden sein. „Was da manch ein Fan geschrieben hat, ist einfach nur lächerlich“, wetterte Gröden-Coach Marcel Skokan, der seinem „Liebling“ im Netz nach dem Finaleinzug dann sogar persönlich antwortete, im Gespräch mit der „Krone“.
Mit „verrückter alter Mann“ und „respektlos“ wählte der 51-jährige Slowake jedoch nicht die nettesten Worte. „Mit meiner Mannschaft habe ich ausgemacht, dass wir ihm schreiben werden, wenn wir ins Finale einziehen. Es war eher ein Spaß“, legitimierte der Cheftrainer, der sich provoziert sah, jedoch keine Person direkt beleidigen wollte. „Wenn dem so ist, dann tut es mir leid“, meinte Skokan im Nachhinein.
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