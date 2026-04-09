Mit diesen Tricks arbeiten die Serien-Pleitiers

Die Milliardenpleite um Signa ist nur die Spitze des Eisberges. Denn es gibt auch etliche kleinere Unternehmer, die auf Rene Benko machen und mit vielen Gesellschaften jonglieren – vor allem in der Bau- und Gastrobranche wird das weidlich ausgenutzt, dass auch im Falle einer Insolvenz rasch die nächste Firma gegründet werden kann.