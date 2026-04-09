Mit diesen Tricks arbeiten die Serien-Pleitiers

Hinter Konkursmeldungen liegen viele Geschichten – die der betroffenen Arbeitnehmer, die um Job und Zukunft bangen. Die der Firmenchefs, die vielleicht alles versucht haben, um ihr Lebenswerk zu retten. Aber auch die von Unternehmern, die jedes rechtliche Schlupfloch ausnutzen und selbst dabei gut aussteigen.
Die Milliardenpleite um Signa ist nur die Spitze des Eisberges. Denn es gibt auch etliche kleinere Unternehmer, die auf Rene Benko machen und mit vielen Gesellschaften jonglieren – vor allem in der Bau- und Gastrobranche wird das weidlich ausgenutzt, dass auch im Falle einer Insolvenz rasch die nächste Firma gegründet werden kann.
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