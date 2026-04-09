Marquez? „Situation viel ernster, als es scheint“

Während sich der Kampf um die WM-Krone für Marquez zur Herkulesaufgabe entwickelt, hat Dovizioso Aprilia hingegen ganz oben auf der Rechnung. „Mit den beiden Fahrern (Bezzecchi und Jorge Martin, Anm.) gibt es eine echte Chance. Die Meisterschaft ist noch lang, vieles kann passieren. Aber sie haben eine große Chance, weil sie sich verbessert haben. Die Fahrer sind unberechenbar und Marc ist noch nicht bei 100 Prozent. Das eröffnet ihnen definitiv eine Türe“, freut sich der 24-fache GP-Sieger auf ein spannendes Duell.