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Auf zum FC Bayern Kids Club Camp im Europapark

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09.04.2026 09:34
(Bild: MACK)
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Der Sommer naht mit großen Schritten und damit auch die Frage für viele Familien, was man mit den Kindern in den Sommerferien machen kann. Der Europapark, Deutschlands größter Freizeitpark, veranstaltet diesen Juli & August zusammen mit dem FC Bayern Kids Club ein Fußballcamp und Sie können Ihrem Nachwuchskicker eine einmalige Chance ermöglichen, dabei zu sein. 

Auch im Jahr 2026 stellt der FC Bayern KIDS CLUB mit Unterstützung des Europa-Park in Rust bei Freiburg die FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamps auf die Beine. Bis zu 150 talentierte Nachwuchskicker können hier ihrem Traum, eines Tages im Trikot des FC Bayern München um die Meisterschaft zu spielen, ein Stückchen näher kommen.

Das erwartet Sie
2011 wurde das erste FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamp für talentierte Jungen und Mädchen im Europa-Park veranstaltet – ein absolutes Highlight für jeden Nachwuchskicker! Die Kids verbringen fünf Tage im Europa-Park, übernachten in urigen Blockhütten in der Silver Lake City und trainieren täglich unter der Anleitung von ausgebildeten Trainern des FC Bayern. Verpflegung, Rund-um-die-Uhr-Betreuung und exklusive Fußball-Kleidung gehören ebenfalls dazu.

(Bild: MACK)

In den Camps können sich insgesamt bis zu 150 junge Fußballer zwischen 10 und 13 Jahren unter den Augen der Top-Trainer auf dem Rasen beweisen. Tägliche Trainingseinheiten und spritziger Sommerspaß ergeben in Kombination ein innovatives Fußballkonzept, bei dem die Nachwuchsförderung groß geschrieben wird

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das FC Bayern KIDS CLUB Fußballcamp im Europapark vom 27.07 – 31. 07.2026 insgesamt drei Plätze für Nachwuchskicker im Alter zwischen 10 und 13 Jahren (exkl. Anreise & Unterkunft für die Begleitperson). Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 27.04, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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