Auf zum FC Bayern Kids Club Camp im Europapark

Der Sommer naht mit großen Schritten und damit auch die Frage für viele Familien, was man mit den Kindern in den Sommerferien machen kann. Der Europapark, Deutschlands größter Freizeitpark, veranstaltet diesen Juli & August zusammen mit dem FC Bayern Kids Club ein Fußballcamp und Sie können Ihrem Nachwuchskicker eine einmalige Chance ermöglichen, dabei zu sein.