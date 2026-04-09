„Die Rallye bringt der Region fünf Millionen Euro“

Fanmassen strömen jedes Jahr zur Lavanttal-Rallye, die diese Woche am Freitag und Samstag wieder stattfindet. Das Organisatorenteam um Helmut Klösch (Obmann MSC Lavanttal) hat heuer zwei alte Sonderprüfungen wieder in den Rennplan geholt. Hinter den Kulissen kämpfen die Organisatoren allerdings ums Überleben. Ex-Staatsmeister und OK-Mitglied Gerald Winter gibt nach einem Jahr Pause sein Comeback im Auto.
Viermal war Gerald Winter (47) als Co-Pilot von Simon Wagner Rallye-Staatsmeister. Nach einem Jahr sportlichem Abstand von seiner Heimrallye im Lavanttal sitzt er wieder im Auto – diesmal an der Seite von Daniel Mayer (NÖ) in einem Citroën Rally2 als Gegner von Wagner. „Aber wir sind vom Toptrio mit Simon, Michi Lengauer und Hermann Neubauer sehr weit weg – es geht um Platz vier“, so Winter.
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