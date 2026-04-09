„Die Rallye bringt der Region fünf Millionen Euro“

Viermal war Gerald Winter (47) als Co-Pilot von Simon Wagner Rallye-Staatsmeister. Nach einem Jahr sportlichem Abstand von seiner Heimrallye im Lavanttal sitzt er wieder im Auto – diesmal an der Seite von Daniel Mayer (NÖ) in einem Citroën Rally2 als Gegner von Wagner. „Aber wir sind vom Toptrio mit Simon, Michi Lengauer und Hermann Neubauer sehr weit weg – es geht um Platz vier“, so Winter.