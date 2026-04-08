Krebs! Shiffrin enthüllt üble Diagnose für Mama

Kurz nach dem Ende der Wintersaison lässt Mikaela Shiffrin noch einmal aufhorchen: Die US-Ausnahme-Skifahrerin hat enthüllt, dass bei ihrer Mutter Eileen im vergangenen Herbst Krebs diagnostiziert worden ist! Eine Routineuntersuchung kurz vor dem Beginn der Saison habe dieses schockierende Ergebnis hervorgebracht …
Wie die 31-Jährige in ihrem Podcast „What’s the point“ erklärte, habe die Nachricht die Familie hart getroffen, vor allem auch deswegen, weil Mama Shiffrin für ihre Tochter stets als „Schutzschild“ fungiert hatte. Das noch mehr, nachdem Shiffrin-Papa Jeff im Jahr 2020 bei einem schweren Unfall tödlich verunglückt war.
„Plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte!“
Letztlich war Eileen Shiffrin für Mikaela von deren frühen Anfängen an als Trainerin, Organisatorin und Unterstützerin in allen Belangen im Weltcup mit dabei. „Du hast dich dein ganzes Leben um mich gekümmert und plötzlich musstest du dich um dich selbst kümmern, plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte“, richtete die Ski-Queen ihrer Mutter im Podcast aus.
Shiffrin’sche Notlüge
Tatsächlich war im Ski-Zirkus registriert worden, dass anders als in früheren Jahren Mama Shiffrin ihrer Tochter heuer nicht zur Seite stand, wenn es im Weltcup um Punkte und Siege ging. Aber die Sport-Öffentlichkeit gab sich bald mit der Shiffrin’schen Notlüge von der aufwändigen Einrichtung eines neuen Hauses, was Eileen Shiffrin zusetzen würde, zufrieden.
Routine-Darmspiegelung
Doch es gab nichts zum Einrichten, vielmehr unterzog sich die inzwischen 66-Jährige einer Chemotherapie und Bestrahlungen – Behandlungen, die ein Umher-Jetten rund um den Globus jedenfalls unmöglich machen. Entdeckt worden war der Tumor übrigens bei einer Routine-Darmspiegelung, die sie noch dazu beinahe abgesagt hätte. Beschwerden habe sie keine gehabt, so Eileen Shiffrin.
„Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass man zur Mammografie und zur Koloskopie geht, seine Vorsorgemöglichkeiten wahrnimmt“, so der abschließende Appell von Mama Shiffrin ...
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