Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Familiäres Drama

Krebs! Shiffrin enthüllt üble Diagnose für Mama

Ski Alpin
08.04.2026 14:35
Mikaela Shiffrin mit ihrer Mutter Eileen (l.)
Mikaela Shiffrin mit ihrer Mutter Eileen (l.)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz nach dem Ende der Wintersaison lässt Mikaela Shiffrin noch einmal aufhorchen: Die US-Ausnahme-Skifahrerin hat enthüllt, dass bei ihrer Mutter Eileen im vergangenen Herbst Krebs diagnostiziert worden ist! Eine Routineuntersuchung kurz vor dem Beginn der Saison habe dieses schockierende Ergebnis hervorgebracht …

0 Kommentare

Wie die 31-Jährige in ihrem Podcast „What’s the point“ erklärte, habe die Nachricht die Familie hart getroffen, vor allem auch deswegen, weil Mama Shiffrin für ihre Tochter stets als „Schutzschild“ fungiert hatte. Das noch mehr, nachdem Shiffrin-Papa Jeff im Jahr 2020 bei einem schweren Unfall tödlich verunglückt war.

„Plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte!“
Letztlich war Eileen Shiffrin für Mikaela von deren frühen Anfängen an als Trainerin, Organisatorin und Unterstützerin in allen Belangen im Weltcup mit dabei. „Du hast dich dein ganzes Leben um mich gekümmert und plötzlich musstest du dich um dich selbst kümmern, plötzlich warst du diejenige, die Hilfe brauchte“, richtete die Ski-Queen ihrer Mutter im Podcast aus.

Shiffrin’sche Notlüge
Tatsächlich war im Ski-Zirkus registriert worden, dass anders als in früheren Jahren Mama Shiffrin ihrer Tochter heuer nicht zur Seite stand, wenn es im Weltcup um Punkte und Siege ging. Aber die Sport-Öffentlichkeit gab sich bald mit der Shiffrin’schen Notlüge von der aufwändigen Einrichtung eines neuen Hauses, was Eileen Shiffrin zusetzen würde, zufrieden.

Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: AFP/CORNELIUS POPPE)

Routine-Darmspiegelung
Doch es gab nichts zum Einrichten, vielmehr unterzog sich die inzwischen 66-Jährige einer Chemotherapie und Bestrahlungen – Behandlungen, die ein Umher-Jetten rund um den Globus jedenfalls unmöglich machen. Entdeckt worden war der Tumor übrigens bei einer Routine-Darmspiegelung, die sie noch dazu beinahe abgesagt hätte. Beschwerden habe sie keine gehabt, so Eileen Shiffrin.

„Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, dass man zur Mammografie und zur Koloskopie geht, seine Vorsorgemöglichkeiten wahrnimmt“, so der abschließende Appell von Mama Shiffrin ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
08.04.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
139.995 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
136.574 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
133.166 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1608 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1094 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
954 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Mehr Ski Alpin
Familiäres Drama
Krebs! Shiffrin enthüllt üble Diagnose für Mama
„Ich meine, ja!“
Vonn erwägt trotz Horror-Sturzes wieder Comeback
Motivation fürs Finale
ÖSV-Youngster schlug am Glungezer doppelt zu
Speed-Ass verletzt
„So ist das Leben“: Hiobsbotschaft im ÖSV-Team!
Psychologe im Team
Shiffrin: „Es war schon etwas beängstigend“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf