Krebs! Shiffrin enthüllt üble Diagnose für Mama

Shiffrin’sche Notlüge

Tatsächlich war im Ski-Zirkus registriert worden, dass anders als in früheren Jahren Mama Shiffrin ihrer Tochter heuer nicht zur Seite stand, wenn es im Weltcup um Punkte und Siege ging. Aber die Sport-Öffentlichkeit gab sich bald mit der Shiffrin’schen Notlüge von der aufwändigen Einrichtung eines neuen Hauses, was Eileen Shiffrin zusetzen würde, zufrieden.