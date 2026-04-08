„Den Stars bei Liverpool fehlt der Titel-Hunger“

Liverpool geht als krasser Außenseiter in das dienstägige Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris SG. Trotz Investitionen von umgerechnet 500 Millionen Euro kommen die Briten diese Saison nicht in Schwung. Alex Manninger erklärt, warum es bei den „Reds“ überhaupt nicht läuft, der Ex-Torhüter sieht bei seinem Ex-Klub viele Baustellen.
Raus im FA-Cup und im League-Cup, nur Platz fünf in der Premier League und damit Zittern um das nächstjährige Ticket für die Champions League – eben dort hat Liverpool nach einer verkorksten Saison seine letzte Titelchance. Ex-Torhüter Alex Manninger, bei den „Reds“ 2016/17 unter Vertrag, sprach vor dem heutigen Viertelfinal-Hinspiel über...
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