„Den Stars bei Liverpool fehlt der Titel-Hunger“

Raus im FA-Cup und im League-Cup, nur Platz fünf in der Premier League und damit Zittern um das nächstjährige Ticket für die Champions League – eben dort hat Liverpool nach einer verkorksten Saison seine letzte Titelchance. Ex-Torhüter Alex Manninger, bei den „Reds“ 2016/17 unter Vertrag, sprach vor dem heutigen Viertelfinal-Hinspiel über...