Deutsche Brauerei ruft alkoholfreies Bier zurück

Der Grund dafür ist die mögliche Bildung von Alkohol durch die sogenannte Nachgärung. Durch die Nachgärung mit Hefe könne der zulässige Alkoholgehalt für alkoholfreie Biere überschritten werden, was bei einzelnen Flaschen vorkommen kann, wie das deutsche Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit feststellte. Das kann wiederum ein Risiko für die Gesundheit darstellen und zu Verletzungen führen.