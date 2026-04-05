Das plant die Regierung in der Sonderpädagogik

Änderungen bei Ausbildung von Lehrkräften

Zudem plant die Dreier-Koalition Änderungen bei der Ausbildung des sonderpädagogischen Lehrpersonals. Seit 2015 gibt es in Österreich keine eigene Ausbildung für Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen mehr, stattdessen können sie einen entsprechenden Schwerpunkt wählen. In der Praxis entscheiden sich nur wenige dafür, vor allem angehende Lehrkräfte im Volksschulbereich. Es gibt bereits jetzt einen Personalmangel. Im Ministerratsprotokoll heißt es, dass ein verpflichtendes Modul der inklusiven Ausbildung das Ziel sei. Auch eine eigenständige Ausbildung wird wieder genannt. Ob diese kommen wird oder es doch bei einer Spezialisierung bleibt, war in der Koalition zuletzt noch in Diskussion.