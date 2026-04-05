Versorgungslücke für beeinträchtigte Kinder

Auch die Zahl der Suspendierungen steigt

Was ebenfalls ansteigen würde, sei die Zahl der Suspendierungen. Laut Bildungsministerium kam es im Schuljahr 2024/2025 umgerechnet auf die Schüleranzahl an Sonderschulen zu den meisten Ausschlüssen auf Zeit. „Wir glauben, dass es hier eine große Dunkelziffer gibt, denn häufig gehen Kinder auch in den ,Krankenstand’“, so Keplinger-Sitz. Daran seien aber nicht die Schule oder die Lehrpersonen schuld, sondern schlicht und ergreifend die fehlenden Ressourcen.