Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Es gibt Widerstand

Versorgungslücke für beeinträchtigte Kinder

Oberösterreich
05.04.2026 09:00
Die Zahl an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf steigt in Oberösterreich an. ...
Die Zahl an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf steigt in Oberösterreich an. (Symbolbild)(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Andrea Kloimstein
Von Andrea Kloimstein

Die Zahl von Schülern mit einem sonderpädagogischen Sonderbedarf ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Weil die bundesweite Quote für Sonderpädagogik zu niedrig sei, um Betroffenen wirklich zu helfen, gehen Eltern nun auf die Barrikaden.

0 Kommentare

„Wir haben Kinder, die nur eineinhalb Stunden pro Tag beschult werden. Wie soll sich das ausgehen, wenn die Eltern berufstätig sind. Eine Familie ist deshalb nach Niederösterreich gezogen, weil dort die Situation besser war“, erzählt Nicole Keplinger-Sitz. Die Juristin unterstützt den Verein „Miteinander Eltern“ von Kindern mit Beeinträchtigung und sagt: „Diese Fälle häufen sich massiv. Wir haben eine Versorgungslücke.“

Einige Bundesländer zahlen Lehrer
Gemeint ist der bundesweite Quotendeckel für Sonderpädagogik. Der beträgt derzeit 2,7 Prozent, „in der Realität wären aber 5,6 Prozent notwendig“, sagt Gertrude Riegler, Sprecherin der Elterninitiative für Kinder mit besonderem Bedarf im Pflichtschulbereich und selbst Mutter einer beeinträchtigten Tochter. Einige Bundesländer wie Vorarlberg, Tirol oder Wien würden für zusätzliche Lehrerstunden selbst Geld in die Hand nehmen, Oberösterreich nicht. Am 9. April findet im Parlament ein Unterausschuss statt, dort wird die Bürgerinitiative – die bereits 12.700 Unterschriften gesammelt hat – ihr Anliegen vorbringen:

Zitat Icon

Die Zahl an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist im Pflichtschulbereich von 5,4 Prozent auf heuer 5,6 Prozent gestiegen.

Gertrude Riegler, Sprecherin der Elterninitiative

„Wir fordern eine schrittweise Erhöhung des Quotendeckels schon ab dem kommenden Schuljahr“, so Riegler. Die Mühlviertlerin hofft, dass das Thema am 9. April dem Unterrichtsausschuss zugewiesen wird. „Den Kindern stehen Lehrer zu. Die Anzahl an Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist im Pflichtschulbereich vom 5,4 Prozent im letzten Schuljahr auf heuer 5,6 Prozent gestiegen“, so Riegler.

Auch die Zahl der Suspendierungen steigt
Was ebenfalls ansteigen würde, sei die Zahl der Suspendierungen. Laut Bildungsministerium kam es im Schuljahr 2024/2025 umgerechnet auf die Schüleranzahl an Sonderschulen zu den meisten Ausschlüssen auf Zeit. „Wir glauben, dass es hier eine große Dunkelziffer gibt, denn häufig gehen Kinder auch in den ,Krankenstand’“, so Keplinger-Sitz. Daran seien aber nicht die Schule oder die Lehrpersonen schuld, sondern schlicht und ergreifend die fehlenden Ressourcen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.04.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Oberösterreich
WERBUNG
LNF26: Ganz OÖ wird zum Labor der Zukunft
Heli kreiste
Räuber bedrohte Frau mit Messer, wollte Tasche
KI-Künstler
Heimische Städte, wie sie einmal waren, nur anders
Tennis-Stars legen los
176 Millionen Dollar verdienten Linzer Asse schon
Kunst und Kirche
Erdiger Lehm und KI für den neuen „Marienort“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf