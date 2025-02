700 Sonderpädagogen stehen kurz vor Pension

Exakt 1182 Sonderpädagogen standen im vergangenen Schuljahr in Oberösterreichs Klassenzimmern. Mehr als die Hälfte, nämlich knapp 700, könnten in den kommenden fünf Jahren in Pension gehen. Das geht aus einer SPÖ-Landtagsanfrage an LH-Vize Christine Haberlander (ÖVP) hervor.