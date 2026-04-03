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Teurer Sprit! „Wir zahlen 7 Euro pro Liter“

Motorsport
03.04.2026 06:30
Bei der Lavanttal-Rallye warten über 350 Gesamtkilometer auf die Piloten.
Bei der Lavanttal-Rallye warten über 350 Gesamtkilometer auf die Piloten.(Bild: Illmer)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Die Veranstalter der Lavanttal-Rallye müssen wegen hohem Spritpreis mit Mehrkosten rechnen. Für die Profi-Teams das ist Tankstellen-Benzin zu schwach – sie kaufen spezielle Gemische. Urgestein Raimund Baumschlager fehlt, sein Top-Pilot Michael Lengauer fordert Simon Wagner.

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Der Spritpreis als emotionales Thema. Die Furcht vor der Fahrt zur Tankstelle ist derzeit wohl so groß wie schon ewig nicht mehr – bei einem Benzinpreis von knapp 1,9 Euro pro Liter. Der Diesel hat die 2-Euro-Marke schon geknackt. Auch die Veranstalter der Lavanttal-Rallye am 10./11. April trifft die Teuerung.

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