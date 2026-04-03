Teurer Sprit! „Wir zahlen 7 Euro pro Liter“

Die Veranstalter der Lavanttal-Rallye müssen wegen hohem Spritpreis mit Mehrkosten rechnen. Für die Profi-Teams das ist Tankstellen-Benzin zu schwach – sie kaufen spezielle Gemische. Urgestein Raimund Baumschlager fehlt, sein Top-Pilot Michael Lengauer fordert Simon Wagner.
Der Spritpreis als emotionales Thema. Die Furcht vor der Fahrt zur Tankstelle ist derzeit wohl so groß wie schon ewig nicht mehr – bei einem Benzinpreis von knapp 1,9 Euro pro Liter. Der Diesel hat die 2-Euro-Marke schon geknackt. Auch die Veranstalter der Lavanttal-Rallye am 10./11. April trifft die Teuerung.
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