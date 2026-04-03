Teurer Sprit! „Wir zahlen 7 Euro pro Liter“

Der Spritpreis als emotionales Thema. Die Furcht vor der Fahrt zur Tankstelle ist derzeit wohl so groß wie schon ewig nicht mehr – bei einem Benzinpreis von knapp 1,9 Euro pro Liter. Der Diesel hat die 2-Euro-Marke schon geknackt. Auch die Veranstalter der Lavanttal-Rallye am 10./11. April trifft die Teuerung.