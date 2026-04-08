Wanderoffensive: Gemeinsam in die Gänge kommen!

Große Wanderoffensive

Die Vermittlung dieser Vorteile hat sich die Bewegungsrevolution (eine Initiative des Gesundheitsfonds Steiermark mit den Sportdachverbänden) auf die Fahnen geheftet und bietet in der ganzen Steiermark eine Vielzahl an Aktivitäten an, um Menschen in Bewegung zu bringen. Gemeinsam mit der „Krone“ startet man diese Woche eine große Wanderoffensive, die bis Juni läuft.