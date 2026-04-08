Wanderoffensive: Gemeinsam in die Gänge kommen!

Die Initiative Bewegungsrevolution und die „Steirerkrone“ starten eine Wanderoffensive: Bis Juni gibt es jede Woche Gratis-Touren für alle, den Startschuss gibt Sturm-Legende Jakob Jantscher mit einer Wanderung in Fernitz-Mellach.
„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen“, hat Johann Wolfgang von Goethe einst festgehalten. Als leidenschaftlicher Wanderer wusste der Dichter und Denker, dass das Gehen nicht nur die Augen für die Schönheit der Welt öffnet und der Seele gut tut, sondern auch für den Körper viele Vorteile hat.
Große Wanderoffensive
Die Vermittlung dieser Vorteile hat sich die Bewegungsrevolution (eine Initiative des Gesundheitsfonds Steiermark mit den Sportdachverbänden) auf die Fahnen geheftet und bietet in der ganzen Steiermark eine Vielzahl an Aktivitäten an, um Menschen in Bewegung zu bringen. Gemeinsam mit der „Krone“ startet man diese Woche eine große Wanderoffensive, die bis Juni läuft.
Warum braucht es diese? Viele Menschen würden gerne Wandern gehen, wissen aber nicht wo und wie. Und so wurde ein besonderes Paket zusammengestellt: Jede Woche laden Vereine in unterschiedlichen Regionen der Steiermark zu Wanderungen ein. Was sie alle verbindet: Die Teilnahme ist gratis und auch Anfänger sind willkommen.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei – von Kräuterwanderungen über historischen Schlösserwanderungen bis hin zu Inklusionswanderungen, an denen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität teilnehmen können.
Und für den Kick-off am 11. April konnte man einen echten Star-Kicker gewinnen: Sturm-Legende Jakob Jantscher lädt zur Wanderung in Fernitz-Mellach. Machen Sie mit und kommen mit uns in die Gänge!
Alle Informationen finden Sie unter www.diebewegungsrevolution.at
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