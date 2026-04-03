Schlechtes Omen für die „Britve“ im Kroaten-Derby?

Verlieren verboten für Siegendorf im morgigen Kracher mit Klingenbach. Spielertrainer Dominik Wydra: „Für uns zählt nur der Sieg.“
Ein Spiel, 90 Minuten, Emotionen pur. Auf genau solche Duelle fiebert man eine ganze Saison hin. Was gibt’s Schöneres als ein Nachbarschaftsderby gegen den ewigen Rivalen? Und diesmal steht für beide weit mehr als nur Ruhm und Ehre auf dem Spiel: Im Duell zwischen dem ASV Siegendorf und ASKÖ Klingenbach geht es morgen (17 Uhr) um überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf.
Beide Teams holten zum Rückrundenstart sechs Punkte aus fünf Spielen. Auf den ersten Blick solide. Doch die Konkurrenz schläft nicht, sammelte noch mehr Zähler. Heißt im Klartext: Verlieren verboten im Sechs-Punkte-Spiel! Vor allem Siegendorf hat Boden gut zu machen. Mit einem Sieg ist man wieder voll dabei in der Verlosung um den Klassenerhalt – bei einer Niederlage droht der Anschluss völlig verloren zu gehen. „Die Tabellensituation ist uns bewusst. Da zählt nur der Sieg“, stellt Spielertrainer Dominik Wydra klar.
Nach dem XL-Winterumbruch sucht die neu formierte Siegendorfer Truppe rund um Lukas Grozurek noch nach der Abstimmung. „Der Restart war durchwachsen, es wäre aber in allen Spielen deutlich mehr drinnen gewesen. Wir haben uns die Tore oft selbst geschossen“, ärgert sich Wydra.
Gegen die Statistik
Auch ein Blick in die Vergangenheit lässt beim ASV nichts Gutes erahnen. Statistik-Füchse, die es mit den Rot-Weißen halten, sollten jetzt lieber kurz wegsehen. Schon bei den ersten beiden Duellen in der Saison 1978/79 musste man sich Klingenbach geschlagen geben. Damals wie heute galt Siegendorf nach dem Ostliga-Abstieg als Favorit. Am Ende der Spielzeit folgte der nächste Abstieg für die „Britve“.
Damit sich dieses Omen nicht auch dieses Jahr bewahrheitet, der Klub erneut absteigt, wird Siegendorf auf dem Platz alles reinwerfen. An der Motivation hackt es jedenfalls nicht. „Die Jungs sind heiß auf die Partie, wissen um was es geht“, betont der Coach. Alles angerichtet also für einen echten Derby-Thriller! Tobi Frank
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