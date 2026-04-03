Schlechtes Omen für die „Britve“ im Kroaten-Derby?

Beide Teams holten zum Rückrundenstart sechs Punkte aus fünf Spielen. Auf den ersten Blick solide. Doch die Konkurrenz schläft nicht, sammelte noch mehr Zähler. Heißt im Klartext: Verlieren verboten im Sechs-Punkte-Spiel! Vor allem Siegendorf hat Boden gut zu machen. Mit einem Sieg ist man wieder voll dabei in der Verlosung um den Klassenerhalt – bei einer Niederlage droht der Anschluss völlig verloren zu gehen. „Die Tabellensituation ist uns bewusst. Da zählt nur der Sieg“, stellt Spielertrainer Dominik Wydra klar.