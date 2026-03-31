Polizei-Schock zwölf Stunden nach 14. Pokal-Titel

Doch beim Grenzübergangs Simbach erlebte das Asia-Trio eine abrupte Vollbremsung: Grund: „Ice“, die im Sommer vom LZ-Team zu den Profis aufsteigen wird, hatte bei der Grenzkontrolle ihr bereits ausgestelltes Schengen-Visum nicht im – sonst unverzichtbaren – Rucksack, der als ihr Markenzeichen gilt. Schengen-Visum lag bei der Behörde in Linz! Ja, mehr noch: Das Dokument lag nicht einmal in ihrer Klub-Wohnung, die 19-Jährige hatte es sich von der Behörde noch nicht einmal abgeholt. Linz-Klubmanager Robert Renner: „Als ich in der Früh aufs Handy schaute, hatte ich fünf Anrufe von Suthasini – so oft hat sie mich in fünf Jahren nicht angerufen!“ Nach der Prozedur mit den deutschen Grenzbeamten meldete sie sich ein weiteres Mal: „Wir wurden in einen Zug gesetzt und sind am Weg zurück nach Linz!“