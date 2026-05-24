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Giro d’Italia 2026

Dversnes holt 15. Etappe – Gall bleibt Gesamt-3.!

Sport-Mix
24.05.2026 17:24
Fredrik Dversnes
Fredrik Dversnes(Bild: AFP/LUCA BETTINI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Norweger Fredrik Dversnes hat am Sonntag im Sprint einer überraschend durchgekommenen Vierer-Ausreißergruppe die flachste Etappe des Giro d‘Italia von Voghera nach Mailand (157 Kilometer) gewonnen!

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Der 29-Jährige aus dem Uno-X-Team feierte vor den Italienern Mirco Maestri (Polti) und Martin Marcellusi (Bardiani) seinen bisher größten Erfolg.

In der Gesamtwertung ist Felix Gall vor dem letzten Ruhetag hinter dem Topfavoriten Jonas Vingegaard und Afonso Eulalio weiterhin Dritter.

Vingegaard bisher unantastbar
Die am Dienstag in der Schweiz beginnende Schlusswoche wartet mit vier Bergetappen auf.

Den portugiesischen Außenseiter Eulalio sollte der dreimalige Etappen-Zweite Gall mit einer halben Minute Rückstand bei normalem Verlauf noch überholen können.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Vingegaard war bisher jedoch unantastbar und liegt bereits fast drei Minuten vor Gall.

Das Ergebnis der 15. Etappe:
1. Fredrik Dversnes (NOR) Uno-X 3:03:18 Std.
2. Mirco Maestri (ITA) Polti
3. Martin Marcellusi (ITA) Bardiani – alle gleiche Zeit
Weiters:
23. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +0:57 Min.
41. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon
56. Felix Gall (AUT) Decathlon – alle gleiche Zeit

Der Stand in der Gesamtwertung:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma 59:12:56 Std.
2. Afonso Eulalio (POR) Bahrain +2:26 Min.
3. Felix Gall (AUT) Decathlon +2:50
Weiters:
19. Gregor Mühlberger (AUT) Decathlon +12:56
82. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +2:21:57 Std.

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