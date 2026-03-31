„Iron Mike“ ist Thema für Trainer-Sessel in Kagran

Je früher die Eishockey-Saison der Vienna Capitals vorbei ist, umso länger kann die Gerüchteküche brodeln. Heißestes Thema aktuell: Wer wird Trainer in Wien Kagran? Kehrt Kevin Constantine zurück? Oder holen sich die Caps eine Villach-Legende als Trainer?
Nach dem frühen Aus in der ICE Hockey League basteln die Vienna Capitals am Team für die nächste Saison, vorne weg steht die Bestellung des Trainers: Ob Kevin Constantine in Kagran bleibt, ist weiter offen, parallel machen bereits die Namen möglicher Nachfolger die Runde.
Einer davon ist ein alter Bekannter in Österreich: Mike Stewart! Der 53-Jährige wurde als Spieler in Villach zur Legende, feierte zwei Meistertitel (2002, 2006), lief für das österreichische Nationalteam auf. 1990 von den New York Rangers gedraftet, hatten schwere Verletzungen seine Karriere in der NHL verhindert. Als Trainer machte er sich in Deutschland einen Namen, coachte zehn Saisonen in der DEL, zuletzt fünf Jahre in Wolfsburg, wo er zweimal im Halbfinale und einmal im Viertelfinale stand.
Nach dem Aus Anfang März ist der frühere Verteidiger, der im Rink keinen Zweikampf scheute, respektvoll „Iron Mike“ genannt wurde, frei, wäre einer Rückkehr nach Österreich, wo er 2011/12 Villach betreute, kaum abgeneigt – die Frage ist, ob die Caps zugreifen.
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