Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stewart zu den Caps?

„Iron Mike“ ist Thema für Trainer-Sessel in Kagran

Eishockey
31.03.2026 06:30
Mike Stewart soll ein heißer Kandidat für das Traineramt bei den Vienna Capitals sein.
Mike Stewart soll ein heißer Kandidat für das Traineramt bei den Vienna Capitals sein.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Je früher die Eishockey-Saison der Vienna Capitals vorbei ist, umso länger kann die Gerüchteküche brodeln. Heißestes Thema aktuell: Wer wird Trainer in Wien Kagran? Kehrt Kevin Constantine zurück? Oder holen sich die Caps eine Villach-Legende als Trainer? 

0 Kommentare

Nach dem frühen Aus in der ICE Hockey League basteln die Vienna Capitals am Team für die nächste Saison, vorne weg steht die Bestellung des Trainers: Ob Kevin Constantine in Kagran bleibt, ist weiter offen, parallel machen bereits die Namen möglicher Nachfolger die Runde.

Kehrt Kevin Constantine nach Wien zurück?
Kehrt Kevin Constantine nach Wien zurück?(Bild: GEPA)

Einer davon ist ein alter Bekannter in Österreich: Mike Stewart! Der 53-Jährige wurde als Spieler in Villach zur Legende, feierte zwei Meistertitel (2002, 2006), lief für das österreichische Nationalteam auf. 1990 von den New York Rangers gedraftet, hatten schwere Verletzungen seine Karriere in der NHL verhindert. Als Trainer machte er sich in Deutschland einen Namen, coachte zehn Saisonen in der DEL, zuletzt fünf Jahre in Wolfsburg, wo er zweimal im Halbfinale und einmal im Viertelfinale stand.

„Iron Mike“ Stewart (li.) im Duell mit Caps-Legende Phil Lakos.
„Iron Mike“ Stewart (li.) im Duell mit Caps-Legende Phil Lakos.(Bild: GEPA)

Nach dem Aus Anfang März ist der frühere Verteidiger, der im Rink keinen Zweikampf scheute, respektvoll „Iron Mike“ genannt wurde, frei, wäre einer Rückkehr nach Österreich, wo er 2011/12 Villach betreute, kaum abgeneigt – die Frage ist, ob die Caps zugreifen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
31.03.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
188.896 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.880 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
114.314 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Wirtschaft
Neue Meeres-Blockade droht: Extremer Preisschock
771 mal kommentiert
Die Houthi-Miliz droht, Schiffe in der Meerenge Bab el-Mandeb anzugreifen.
Mehr Eishockey
Stewart zu den Caps?
„Iron Mike“ ist Thema für Trainer-Sessel in Kagran
Krone Plus Logo
14 Jahre im Dienst
Eisbären-Stadionsprecher sieht Fans als Orchester
NHL
Boston verwandelt 0:3-Rückstand in Shootout-Sieg
Zehn Jahre beim Klub
Ein KAC-Trainer lehnte die Vertragsverlängerung ab
ICE Hockey League
Graz zittert sich zum ersten Sieg im Halbfinale

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf