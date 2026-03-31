„Iron Mike“ ist Thema für Trainer-Sessel in Kagran

Einer davon ist ein alter Bekannter in Österreich: Mike Stewart! Der 53-Jährige wurde als Spieler in Villach zur Legende, feierte zwei Meistertitel (2002, 2006), lief für das österreichische Nationalteam auf. 1990 von den New York Rangers gedraftet, hatten schwere Verletzungen seine Karriere in der NHL verhindert. Als Trainer machte er sich in Deutschland einen Namen, coachte zehn Saisonen in der DEL, zuletzt fünf Jahre in Wolfsburg, wo er zweimal im Halbfinale und einmal im Viertelfinale stand.