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Niederlagen für Klubs von Kasper und Rossi

Eishockey
29.03.2026 07:54
Marco Kasperl
Marco Kasperl(Bild: AP/Duane Burleson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Österreicher-Clubs in der National Hockey League (NHL) haben am Samstag (Ortszeit) mit ihren Clubs Niederlagen kassiert.

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Die Detroit Red Wings unterlagen mit dem Kärntner Marco Kasper am Tag nach dem 5:2-Sieg bei den Buffalo Sabres daheim den Philadelphia Flyers 3:5.

Für die Gäste war es der achte Auswärtssieg in Folge. Für die Vancouver Canucks setzte es im Kanada-Duell bei den Calgary Flames eine 3:7-Niederlage, auch der Vorarlberger Marco Rossi schrieb nicht an.

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