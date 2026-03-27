Ab April gilt Rauchverbot an Stränden in Rom

In Rom wird das Rauchverbot ab 1. April an allen Stränden der gesamten Küste von Ostia bis Capocotta gelten. „Es handelt sich um eine wichtige Maßnahme, die in Richtung Umwelt- und Gesundheitsschutz geht, insbesondere in einem Kontext wie den Stränden des Lido di Ostia, die vor allem im Sommer von Tausenden Bürgern und Touristen besucht werden“, sagte das römische Stadtratsmitglied Nando Bonessio.