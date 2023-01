Rauchverbot im Freien bei Schwangeren und Kindern

Gesundheitsminister Orazio Schillaci will das seit 20 Jahren geltende Gesetz novellieren, mit dem Erfolge im Kampf gegen Nikotinsucht erreicht wurden, berichteten italienische Medien am Mittwoch. In Lokalen und Restaurants sollen laut den Plänen des Ministers separate Raucherräume abgeschafft werden. Werbung für Nikotin-Produkte und E-Zigaretten soll verboten werden.