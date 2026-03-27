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ÖSV-Hoffnung operiert:

„So hatte ich mir Saisonende nicht vorgestellt!“

Ski Alpin
27.03.2026 15:43
ÖSV-Hoffnung Pia Hauzenberger im Krankenbett: Ihr Kreuzband ist gerissen.
ÖSV-Hoffnung Pia Hauzenberger im Krankenbett: Ihr Kreuzband ist gerissen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures, instagram.com/pia_hauzenberger)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für die oberösterreichische Skirennläuferin Pia Hauzenberger liegen Erfolg und Pech nah beisammen. Anfang März gewann das 20-jährige ÖSV-Talent zwei Bronzemedaillen bei der Junioren-WM. Wenig später folgte bei einem Trainingssturz in Saalbach die schwere Diagnose: Kreuzband- und Meniskusriss.

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Vergangene Woche kam Hauzenberger im Rahmen des Europacup-Finales in Saalbach während des zweiten Abfahrtstrainings zu Sturz. Die bittere Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung. Für die junge Athletin bedeutet dies das vorzeitige Saisonende. Sie wurde bereits operiert.

Via Instagram meldete sich die Sportlerin nach dem Eingriff. „Schlechte Neuigkeiten! So hatte ich mir das Saisonende nicht vorgestellt. Von Freudentränen bei der Junioren-WM bis hin zum Kreuzband- und Meniskusriss beim Abfahrtstraining für das Europacup-Finale“, schrieb Hauzenberger.

In Narvik (NOR) gewann sie Anfang März noch zwei Bronzene im Super-G und in der Team-Kombination zusammen mit Leonie Raich. „Dieser Sport kann dir alles geben – und dir im nächsten Moment alles wieder nehmen.“

„Achterbahnfahrt der Gefühle“
Hauzenberger weiter: „Die letzten Tage waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich bin unglaublich dankbar für alle, die mich in dieser schweren Zeit unterstützen und dafür sorgen, dass ich alles habe, was ich zum Gesundwerden brauche. Ich versuche, auf meinem Weg zurück positiv zu bleiben. Ich muss definitiv lernen, ruhiger zu sein und geduldiger mit mir selbst …“.

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Nachsatz: „Entschuldigung im Voraus an alle, die jetzt meine Stimmungsschwankungen ertragen müssen, da ich mich nur auf Krücken bewegen kann.“

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