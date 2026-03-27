„So hatte ich mir Saisonende nicht vorgestellt!“

„Achterbahnfahrt der Gefühle“

Hauzenberger weiter: „Die letzten Tage waren eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich bin unglaublich dankbar für alle, die mich in dieser schweren Zeit unterstützen und dafür sorgen, dass ich alles habe, was ich zum Gesundwerden brauche. Ich versuche, auf meinem Weg zurück positiv zu bleiben. Ich muss definitiv lernen, ruhiger zu sein und geduldiger mit mir selbst …“.