Ulmens Anwalt holt jetzt zum Gegenschlag aus

Fernandes wegen Gewalt festgenommen?

Bereits zuvor hatten die Anwälte Ulmens die Vorwürfe zurückgewiesen und von einer „einseitigen Darstellung“ gesprochen. Nun gehen sie aber deutlich weiter. Collien Fernandes habe auf Mallorca selbst körperliche Gewalt gegen Ulmen ausgeübt und ihm eine Verletzung am Hals zugefügt, heißt es in der Aussendung am Freitag gar. Sie sei damals vorübergehend festgenommen worden. „Die Polizei, dies ist eindeutig belegt, ging insofern von beidseitigen Verfehlungen aus“, ist zu lesen. Es habe keine einseitige Schuldzuweisung gegen Christian Ulmen gegeben. Worin seine eigene Verfehlung bestand, wurde nicht näher ausgeführt.