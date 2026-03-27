Die Schwester von Sasa Kalajdzic ragte heraus

„Ihr linker Fuß ist ein Wahnsinn“

Die Teamspielerinnen Jasmin Pal und Katharina Schiechtl von Austria Wien staunten als Zuschauer: „Es waren viele sehr besondere Talente dabei.“ Als beste Akteurin des Endspiels ehrte Roman Tullis von Turniersponsor „Billa“ Sara Kalajdzic. Die Schwester von Teamstürmer Sasa glänzte neben zwei Toren mit viel Übersicht und Ruhe am Ball. Coach Piringer sagte: „Ihr linker Fuß ist ein Wahnsinn. Sie kann eine Mannschaft führen, ohne viel zu reden, verfügt über eine hohe Spielintelligenz.“