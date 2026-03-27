Die Schwester von Sasa Kalajdzic ragte heraus

Ihr Trainer sagt: „Sie kann eine Mannschaft führen, ohne viel zu reden. Ihr linker Fuß ist ein Wahnsinn, dazu kommt eine hohe Spielintelligenz.“ Die Rede ist von Rapid-Nachwuchsspielerin Sara Kalajdzic. Die Schwester von Teamstürmer Sasa führte beim „Krone“-Hallencup die Polgarstraße zur erfolgreichen Titelverteidigung.
Spielerinnen wurden in die Luft geworfen, für Trainer Karlheinz Piringer gab es Wasserduschen ohne Ende. Die Fußballmädchen des Gymnasiums in der Polgarstraße, Seriensiegerinnen des Krone-Hallencups, feierten in der Westside Soccer Arena ihren 11:2-Finalsieg gegen die Mittelschule vom Leipziger Platz ausgelassen.
„Ihr linker Fuß ist ein Wahnsinn“
Die Teamspielerinnen Jasmin Pal und Katharina Schiechtl von Austria Wien staunten als Zuschauer: „Es waren viele sehr besondere Talente dabei.“ Als beste Akteurin des Endspiels ehrte Roman Tullis von Turniersponsor „Billa“ Sara Kalajdzic. Die Schwester von Teamstürmer Sasa glänzte neben zwei Toren mit viel Übersicht und Ruhe am Ball. Coach Piringer sagte: „Ihr linker Fuß ist ein Wahnsinn. Sie kann eine Mannschaft führen, ohne viel zu reden, verfügt über eine hohe Spielintelligenz.“
Lenia Knofl erzielte im Endspiel vier Tore
Die 14-Jährige vom SK Rapid sagte: „Das Finale war nicht so spannend wie die Endspiele in den vergangenen Jahren, aber es war natürlich trotzdem sehr cool.“ Aus dem extrem starken Kollektiv der Polgarstraße ragte auch noch Lenia Knofl (FC Stadlau) mit vier Toren heraus.
Breiter Kader als großer Vorteil
Piringer: „Unser großer Vorteil war der breite Kader. Wir haben bis zum Schluss durchwechseln können, während die Gegnerinnen schon müde waren.“ Karl Krammer, Direktor der Schule am Leipziger Platz, nickte: „Am Ende hat die Kraft gefehlt. Aber ich bin mächtig stolz auf das Team. Bis zum Finale haben wir kein Spiel verloren.“
ENDSPIEL
Polgarstraße – Leipziger Platz11:2 (6:1)
Torfolge: 1:0 Kalajdzic, 2:0, 3:0 und 4:0 Knofl, 5:0 Burgstaller, 6:0 Pannosch, 6:1 Gültekin, 7:1 Knofl, 8:1 Kalajdzic, 9:1 Efe, 10:1 Lule, 10:2 Ersoy, 11:2 Lorber. – Die Polgarstraße spielte mit: Sophie Burgstaller, Lenia Knofl, Lina Lorber, Ava Body, Fanny Pass, Sara Kalajdzic, Anna Pannosch, Mia Lethner, Eulalie Krzywon, Leonie Russ, Nadia Isabel, Julie Lule, Azra Efe, Jasmin Ayvaz. – Leipziger Platz spielte mit: Zümra Akyol, Betül Topcu, Emilija Gayic, Ceren Koc, Rümeysa Ersoy, Nisa Gültekin, Leyla Tia Fracile.
WEITERS, Spiel um Platz drei: Wittelsbachstraße – Donaustadt 9:8 nach Siebenmeterschießen (4:4). – Spiel um Platz fünf: Ella Lingens – Contiweg 6:1. – Spiel um Platz sieben: Fichtnergasse – Billrothstraße 8:3.
Beste Torschützin kam auf 30 Treffer!
Kleiner Trost für den Leipziger Platz. Rümeysa Ersoy wurde als wertvollste Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Beste Torschützin des Turniers war Laura Kaltenbach mit gleich 30 Volltreffern. Den „Goldenen Handschuh“ als herausragende Torhüterin bekam Rejhana Fekovic. Applaus verdienten sich auch die Turnierorganisatoren Christian Kraxner und Klaus-Jürgen Spätauf, die wieder alles perfekt im Griff hatten.
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