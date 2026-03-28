Nationalteam-Training im ÖFB-Campus vor 1.000 Fans

Das österreichische Fußballnationalteam hat am Samstag erstmals überhaupt im neuen ÖFB-Campus trainiert – und das vor rund 1.000 vorwiegend jungen Fans. Am Tag nach dem 5:1-Testspielsieg über Ghana waren alle Tickets für das Kleinstadion in Wien-Aspern vergeben.
Bereits vor Beginn der Einheit kam der komplette Kader auf den Platz und schrieb Autogramme. Eine halbe Stunde später begann das Training, wobei nur knapp die Hälfte des aktuellen Aufgebots auf dem Rasen zu sehen war.
Zwei Trainingsgruppen
Die vier Tormänner Alexander Schlager, Patrick Pentz, Florian Wiegele und Tobias Lawal sowie David Alaba, Marko Arnautovic, Xaver Schlager, Carney Chukwuemeka, Sasa Kalajdzic, Michael Svoboda und David Affengruber übten eine Stunde in der frischen Luft. Der Rest der Mannschaft nutzte die Indoor-Trainingsmöglichkeiten im Campus etwa zur Regeneration.
Am Sonntag folgt die zweite, diesmal nicht-öffentliche Einheit im ÖFB-Campus. Das Abschlusstraining für das Dienstag-Testmatch gegen Südkorea steigt am Montag im Happel-Stadion.
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