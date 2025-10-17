Sofia Richie Grainge: Baby Nr. 2 nach 17 Monaten!

Im vergangenen Jahr hatte Sofia offen über ihre erste Schwangerschaft gesprochen und zugegeben, dass sie „absolut verängstigt“ war, als sie sechs Wochen vor dem errechneten Termin Wehen bekam. Im Podcast „She MD“ erzählte die 27-Jährige: „Jetzt, wo ich mein Kind habe, finde ich, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, was alles schiefgehen kann – und wie schwer die Zeit nach der Geburt sein kann. In der 32. Woche wachte ich auf und sagte: ,Hey, ich bin heute total müde. Mein Rücken tut weh. Ich habe ein bisschen Krämpfe.‘“