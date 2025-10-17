Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder schwanger!

Sofia Richie Grainge: Baby Nr. 2 nach 17 Monaten!

Society International
17.10.2025 11:54
Sofia Richie Grainge ist wieder schwanger – süße Baby-News nach nur 17 Monaten!
Sofia Richie Grainge ist wieder schwanger – süße Baby-News nach nur 17 Monaten!(Bild: www.instagram.com/sofiagrainge)

Sofia Richie Grainge ist wieder schwanger! Erst vor 17 Monaten kam ihre Tochter Eloise zur Welt – jetzt verkündet das Model schon die nächsten Baby-News auf Instagram. Gemeinsam mit Musikproduzent Elliot Grainge freut sich die 26-Jährige auf ihr zweites Kind. 

0 Kommentare

Im kommenden Jahr bekommt Eloise ein kleines Geschwisterchen – und die Fans sind aus dem Häuschen! Die süßen Baby-News verkündete das Model auf Instagram.

Promi-Freunde aus dem Häuschen
Dort teilte Sofia ein Foto ihres Babybauchs, das kurz vor dem Launch-Event ihrer neuen Modemarke SRG Atelier entstanden war. In der Bildunterschrift schrieb die Tochter von Sänger Lionel Richie: „Auf dem Weg, diese Babys zu launchen.“

Zahlreiche Prominente gratulierten Sofia zu der süßen Nachricht, darunter US-Schauspielerin Vanessa Hudgens, die kommentierte: „Yessss back to back babyyyyy.“ Influencerin Abbie Herbert schrieb: „Omg, herzlichen Glückwunsch.“ Und das Dessous-Label Victoria‘s Secret postete schlicht: „Herzlichen Glückwunsch.“

Im vergangenen Jahr hatte Sofia offen über ihre erste Schwangerschaft gesprochen und zugegeben, dass sie „absolut verängstigt“ war, als sie sechs Wochen vor dem errechneten Termin Wehen bekam. Im Podcast „She MD“ erzählte die 27-Jährige: „Jetzt, wo ich mein Kind habe, finde ich, dass viel zu wenig darüber gesprochen wird, was alles schiefgehen kann – und wie schwer die Zeit nach der Geburt sein kann. In der 32. Woche wachte ich auf und sagte: ,Hey, ich bin heute total müde. Mein Rücken tut weh. Ich habe ein bisschen Krämpfe.‘“

Lesen Sie auch:
Sofia Richie hatte eigenen Angaben zufolge sechs Wochen lang Wehen. „Ich hatte wirklich Angst“, ...
„Hatte wirklich Angst“
Sofia Richie hatte sechs Wochen lang Wehen
16.10.2024

Doch im Krankenhaus wurde festgestellt, dass es sich um Wehen handelte. „Ich war wirklich entsetzt“, gestand Sofia. Nach sechs Tagen durfte sie die Klinik wieder verlassen – allerdings unter strenger Bettruhe. „Ich habe gebettelt: ,Bitte, bitte, lasst mich nach Hause.‘ Und sie sagte: ,Du darfst nach Hause, aber du musst im Bett bleiben. Wir müssen dich weiter überwachen‘“, schilderte sie. „Also tat ich das – ab da war es im Grunde ein Warten und Hoffen.“ Am Ende wurde alles gut und nun freut sie sich aufs zweite Baby!

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
237.971 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.486 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.814 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Society International
Wieder schwanger!
Sofia Richie Grainge: Baby Nr. 2 nach 17 Monaten!
Ex-Freund verhaftet
Model Pamela Genini mit 24 Messerstichen ermordet
Trauer und Bestürzung
Hinterseer: „White hat meine Karriere ermöglicht“
Sorge um Filmlegende!
Brigitte Bardot seit drei Wochen im Krankenhaus
Schock-Wendung!
Sohn des Mango-Gründers Andic unter Mordverdacht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf